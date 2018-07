Bakkers scoren met marsepeinen Rode Duivels 09 juli 2018

Het heeft uren werk gekost. Maar in de etalage van bakkerij-patissier Brabanders staat sinds dit weekend een gebakken voetbalveld, mét daarop alle Rode Duivels. "Het is voorlopig een etalagestuk", lachen Luc Brabanders en collega Dimitri Aarts. "We hebben geprobeerd alle spelers zo goed mogelijk na te maken in marsepein. En blijkbaar herkennen onze klanten iedereen. Als bakker is het lastig om naar alle wedstrijden te kijken, want wij moeten natuurlijk héél vroeg opstaan. Toch konden we het tot nu toe niet laten om onze Duivels aan te moedigen. En ook tijdens het werk laat het ons niet los. We krijgen intussen zelfs al verzoekjes van klanten om een bepaalde favoriete speler in marsepein te kopen. Maar zo lang de Duivels winnen, blijft de volledige ploeg hier staan. Hopelijk gaat hij straks dienen om onze winst in de finale te vieren. En ja, dan bakken we natuurlijk met plezier een hele lading voetbaltaarten." Uit Brazilië zijn voorlopig nog geen bestellingen binnen gelopen.





