Baasjes en honden verkleed naar carnavalsfeest Toon Royackers

27 februari 2019

21u12 0 Zonhoven De boog moet niet altijd gespannen staan, dat vinden ze ook in hondenschool Molenheide in Zonhoven. Lesgever Luc Metten gaf iedereen de opdracht om verkleed naar de les te komen.

Dat hebben de baasjes én hondjes woensdagavond dan ook massaal gedaan voor een bijzondere carnavalsactiviteit. “Of die honden hun baasje nog wel herkennen? Ja hoor, aan onze stem vinden ze ons terug. Al hebben sommige hondjes het wel een beetje lastig met die strikjes en pofrokjes. Het is dan ook geen normale les, maar eerder een feestje.”

De stoere rottweiler Charly was voor één keer in het roze naar de les gekomen met een roze tutu én een toverstokje. “Mijn hond loopt er eigenlijk altijd zo bij”, lacht baasje Christel Windmolders. “Ze vindt het zelf leuk als we haar wat opmaken.”

Andere honden en baasjes kozen voor de superheldenlook. “Of we ook confetti en snoep gegooid hebben? Dat niet,” besluit lesgever Metten. “Maar met hondenkoekjes zijn we wel gul geweest.”