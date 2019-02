Auto vat vuur na ongeval op Ter Donk Toon Royackers

04 februari 2019

21u14 4

Aan de Beringersteenweg op Ter Donk in Zonhoven is maandagavond een auto in brand gevlogen na een botsing met een andere wagen. Het ongeval gebeurde kort na 18 uur aan het kruispunt met de Alkenhoofseweg. Omstaanders konden het beginnend brandje gelukkig snel doven, waardoor het vuur beperkt bleef. Eén bestuurder liep bij de klap wel verwondingen op. Door het ongeval verliep ook het verkeer op de verbindingsweg erg moeizaam. De politie moest bestuurders afwisselend over één rijstrook begeleiden.