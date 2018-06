Auto tegen boom 19 juni 2018

02u53 0

Op de Vogelsancklaan in Zonhoven is in de nacht van zaterdag op zondag een wagen tegen een boom geëindigd. De 33-jarige bestuurder moest om een nog onbekende reden plots uitwijken, waarop hij de controle over het stuur verloor. Hij raakte lichtgewond. (BVDH)