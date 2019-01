Auto’s verboden in straat wanneer kleutertjes De Kleurdoos school verlaten Toon Royackers

11 januari 2019

17u42 0 Zonhoven De Rozenkransweg aan kleuterschool De Kleurdoos in Zonhoven krijgt nog dit jaar een slagboom. Bij het begin en aan het einde van de school zal die de straat afsluiten.

Het is meteen de eerste beslissing van de nieuwe schepen van mobiliteit. “Er liep al een proefproject voor de schoolpoort,” zegt Frederick Vandeput (Open Vld) . “Daarbij werd de straat elke ochtend en elke namiddag afgesloten. Zowel de schooldirectie, de ouders als de wijkagent vonden dat een geslaagd initiatief. Opmerkelijk: de voorbije maand kwamen zelfs meer kinderen op tijd naar school. Kennelijk zorgde het afsluiten van de straat ervoor dat iedereen stipter werd.”

Nog meer scholen?

Burgemeester Johny De Raeve (Open Vld) wil zo mee de vicieuze cirkel doorbreken. “Als er veel verkeer is voor de schoolpoort, durven minder ouders hun kinderen te voet of met de fiets naar school sturen. Zo komen er telkens meer auto’s bij. Als we de straat verkeersvrij maken, stimuleren we juist fietsen en wandelen.”

Schepen Vandeput wil nu bekijken welke andere Zonhovense scholen in aanmerking komen voor een verkeersvrije straat. “Onder andere basisschool De Horizon van Ter Donk heeft al laten weten dat ze belangstelling heeft.”