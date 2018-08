Auto knalt tegen verlichtingspaal 01 augustus 2018

02u40 0

Aan de Vogelsancklaan in Zonhoven is dinsdagavond omstreeks 18.25 uur een bestuurster geslipt en tegen een verlichtingspaal gebotst. Getuigen zagen de wagen om een nog onduidelijke reden plots naar de andere kant van de rijbaan zwenken. Daar vloog de BMW de berm in en knalde tegen de verlichtingspaal. De klap was zo hevig dat de paal omknakte en op een oprit van een buurtbewoner terechtkwam. De bestuurster zelf werd gewond naar het ziekenhuis van Heusden gebracht. De verkeershinder op de verbindingsweg tussen Zonhoven en Zolder bleef beperkt. (RTZ)