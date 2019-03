Auto en truck botsen frontaal: bestuurder kritiek Toon Royackers

19 maart 2019

21u46 0 Zonhoven Op de Wijerstraat (N 72) in Ter Donk (Zonhoven) is dinsdagavond een bestuurder levensgevaarlijk gewond geraakt, na een frontale klap op een vrachtwagen. De man uit Sint-Truiden werd onder begeleiding van de MUG naar het ziekenhuis Gasthuisberg in Leuven gebracht.

Het ongeval gebeurde omstreeks 20 uur net ter hoogte van Houthandel Buntinx. De automobilist reed richting Zolder, terwijl de trucker over de N72 onderweg was naar Hasselt. Eén van de partijen moet daarbij in de bocht van zijn rijvak zijn afgeweken. Door de klap tolde de auto rond zijn as. Brandweerzone Zuid West Limburg moest ter plaatse komen om de man uit zijn wagen te bevrijden. Een groot deel van de avond bleef de Wijerstraat afgesloten voor het verkeer.