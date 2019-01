Auto brandt ‘s nachts uit op oprit Toon Royackers

09 januari 2019

20u52 0 Zonhoven Aan de Katschotseweg in Zonhoven heeft een hevige brand woensdagochtend een Audi volledig vernield. De bewoners werden omstreeks 1.10 uur gewekt door enkele luide knallen.

Toen ze buiten gingen kijken stond de wagen al in volle vuur. Brandweerzone Zuid West Limburg kon gelukkig een overslag naar de woning voorkomen. Wel zijn enkele ramen beschadig door de enorme hitte. De wagen zelf is door de brand volledig vernield. Hoe het vuur precies kon ontstaan is nog niet duidelijk. Woensdagmorgen brandde trouwens ook al een auto uit aan de Kempische Steenweg in Hasselt. Daar ging het duidelijk om een technisch defect.