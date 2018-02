Auto belandt onder vrachtwagen 01 februari 2018

02u45 0 Zonhoven Dinsdagavond kort na 22 uur is een auto onder een rijdende vrachtwagen terechtgekomen op de E314 in Zonhoven.

Het ongeval gebeurde tijdens een inhaalmanoeuvre in de richting van Nederland, net ter hoogte van Park Midden Limburg. Brandweerzone Zuid West Limburg werd opgeroepen om de bestuurder te bevrijden. Het slachtoffer is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeval was ook de linkerrijstrook van de E314 even versperd. De verkeershinder bleef op het late uur wel beperkt. Even voordien was op dezelfde snelweg in de richting van Lummen trouwens ook al een ongeval gebeurd. Ter hoogte van wegwerkzaamheden was in Heusden-Zolder een auto tussen de vangrail en een werfvoertuig beland. De bestuurder van dat ongeval liep eveneens verwondingen op. (RTZ)