Anna (101) poetst nog zelf haar verwarmingsketel 02u30 0 Foto Coenen Anna Kenis bij haar verwarmingsketel. Zonhoven 101 jaar is Anna Kenis uit Zonhoven al, maar een vakman voor het onderhoud van haar eigen mazoutketel heeft ze absoluut niet nodig. Meer dan één keer per jaar haalt ze de borstels en het reinigingsmateriaal boven, zodat haar ketel steeds piekfijn in orde is.

"Ik heb in het verleden zelf kolen én mazout verkocht, dus leer mij niet hoe ik een mazoutketel moet onderhouden", legt Anna Kenis uit. "Eigenlijk is er niets moeilijk aan. Goed poetsen en hij werkt het hele jaar door als een Zwitsers klokje. Strikt genomen moet er tegenwoordig een erkende vakman bijgehaald worden. Dat doe ik ook, maar veel meer dan wat extra controleren moet die man hier eigenlijk niet komen doen."





Geen rusthuis

In een rusthuis wil Anna helemaal nog niet zitten. "Ze bellen af en toe naar mijn zonen, om te vragen of ze daar nog geen kamer moeten vrijhouden voor mij, maar ik kook veel liever hier mijn eigen potje en ik doe zelf het onderhoud van wat nodig is. Waarom zou ik dan tussen die 'oude mensen' gaan zitten? Je kunt je jong voelen op 101, hoor", zegt Anna. "Het geheim van mijn leeftijd? Uw plan trekken, werken en bezig blijven. Ik spring nog op mijn hometrainer en ik rijd met de scootmobiel naar de kaartclub. Zorg ook dat uw mazoutketel altijd proper is, zodat je geen kou moet lijden. En vergeet niet: de eerste honderd jaar van een mensenleven zijn het moeilijkst. Wat daarna komt is pure ontspanning", lacht Anna. (RTZ)