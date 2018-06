Achterbouw vat vuur 08 juni 2018

Aan de Elstrekenweg op Termolen in Zonhoven is donderdagvoormiddag brand uitgebroken in de achterbouw van een woning. Getuigen zagen omstreeks 10.45 uur een hevige rookontwikkeling aan het gebouw. Toen brandweerposten Genk en Hasselt ter plaatse kwamen stond het bijgebouw al in volle vuur. Gevreesd werd dat enkele aanwezige gasflessen konden exploderen. Maar brandweerlui konden gelukkig erger voorkomen. Door de snelle tussenkomst bleef de eigenlijke woning ook gespaard. Niemand raakte gewond, maar de achterbouw is door de brand wel volledig vernield. (RTZ)