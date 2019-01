Acht straten op Termolen gaan op de schop Toon Royackers

16 januari 2019

16u23 0 Zonhoven Zonhoven wil nog deze legislatuur beginnen met grootschalige wegenis- en rioleringswerken op Termolen. Acht straten worden geheel of gedeeltelijk heraangelegd. Er komt ook een veilige fietsverbinding van Termolen tot aan het centrum.

De wegen die aangepakt worden zijn de Korenmolenweg, de Putsveldweg, de Blikveldweg, de Hennepveldweg, de Viartenstraat, en het laatste deel van Grote Hemmenweg. Ook een stukje van de Holsteenweg en de Koningsbergweg zitten mee in het project.

“We zijn nu volop bezig met de opmaak van de plannen”, zegt schepen van Openbare Werken Johan Schraepen (Open Vld). “Het is een bijzonder groot project, waardoor de uitvoering in fases zal gebeuren. De precieze timing kennen we nog niet, maar we willen het wel graag deze legislatuur realiseren.” Overigens waren de plannen voor de heraanleg van de Katschotseweg, de Spierhoofseweg en de Hazendansweg ook al aangekondigd. Die zijn binnenkort al gepland.

Fietsverbinding

“Met de ingreep worden de straten ook verkeersveiliger gemaakt”, zegt burgemeester Johny De Raeve (Open Vld). “De Blikveldweg bijvoorbeeld is nu nog een lange rechte weg, waar te snel wordt gereden. We gaan die versmallen en aanleggen met vrijliggende fietspaden. Door ook fietspaden te voorzien op de Korenmolenweg en het laatste stuk van de Grote Hemmenweg creëren we een perfecte fietsverbinding voor de schoolgaande jeugd van Termolen naar de middelbare scholen in het centrum.”