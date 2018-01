750 cannabisplantjes in woning 27 januari 2018

03u34 0

De politie heeft tijdens een inval in een woning aan de Alkenhoofseweg op Ter Donk in Zonhoven een cannabisplantage opgerold. Twee mensen zijn aangehouden.





Het waren buren die alarm sloegen omdat ze een verdachte geur roken rond het huis. Volgens getuigen waren er ook regelmatig vreemde gedragingen te zien. Bij een inval ontdekten agenten effectief een professioneel uitgeruste cannabisplantage van liefst 750 plantjes. De hele oogst is in beslag genomen en vernietigd. Een 43-jarige vrouw en een 44-jarige man mochten zich verantwoorden voor de onderzoeksrechter. (RTZ)