45 jaar vliegen de azen al over tafel 27 februari 2018

De kaarten zijn goed geschud voor de kaartclub van Zonhoven. 45 jaar geleden vlogen de eerste azen al over tafel in hun clublokaal achter de Voorzorg. En vandaag is gezelligheid nog altijd troef. "Meer dan honderd mensen hebben al meegedaan", legt voorzitter Felix Hermans (91) uit. "En we spelen vanalles: van kwajongen tot wiezen. Ja ,soms zelfs spelletjes voor geld. Maar dan wel enkel van die kleine bruine muntjes, want het moet uiteraard leuk blijven. En aan verschillende tafels worden altijd verschillende spellen gedaan. We zijn begonnen als S-plus seniorenactviteit vanuit de socialistische mutualiteit. Al is vandaag gewoon iedereen welkom. Ons lokaal hebben we overleefd, want dat is inmiddels afgebroken. Eind vorig jaar hebben we ook afscheid moeten nemen van ons laatste stichtend lid. De jeugd die er nu zit is lid geworden na 1972," lacht Felix. "En we blijven doorgaan."





(RTZ)