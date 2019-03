44 jobs bedreigd bij radiatorenfabrikant Rettig in Zonhoven Toon Royackers

20u16 0 Zonhoven Nadat radiatorenfabrikant Vasco uit Dilsen eerder deze week al bekend maakte dat er 42 jobs sneuvelen in hun bedrijf, blijkt er nu ook jobverlies concurrent Rettig in Zonhoven. Daar staan alles samen 44 jobs op de helling, zo laat de socialistische vakbond ABVV weten.

Eind vorig jaar had de directie trouwens al eens bekend gemaakt dat er vier jobs zouden verdwijnen. Nu blijkt dat er nog eens veertig extra arbeidsplaatsen sneuvelen in Zonhoven. Volgens de vakbond is dat niet het gevolg van een slechte economische toestand, maar wel omdat Rettig een deel van haar productie wil overplaatsen naar Polen. “Het is eerder een ingreep om de winst te maximaliseren,” oordeelt Johnny Frans, provinciaal secretaris van ABVV Metaal. Bij de jobs die verdwijnen zijn 25 tijdelijke banen. De vakbonden willen de volgende weken onderhandelen over een sociaal plan, voor de personeelsleden die moeten vertrekken. Bij Rettig in Zonhoven werken alles samen 245 mensen.