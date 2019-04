31 straten op Ter Donk krijgen led verlichting Toon Royackers

01 april 2019

20u48 0 Zonhoven Ter Donk wordt de eerste deelgemeente van Zonhoven die ’s nachts ecologisch gaat schitteren. De gemeente heeft immers het plan aangekondigd om in 31 straten de klassieke verlichting te vervangen door ledlampen.

“Een LED-lamp bespaart ongeveer 50% energie,” rekende schepen Frederick Vandeput (Open VLD) uit. De omschakeling kost wel 155.000 euro, die gedeeltelijk mee gesubsidieerd wordt door Fluvius. “Bovendien betaalt de investering in LED zichzelf dan snel terug. Daarom wil Zonhoven de volgende jaren hier fors op inzetten. LED heeft nog bijkomende voordelen. De nieuwe armaturen kunnen ’s nachts worden gedimd tot 50% van de intensiteit. En de lampen zijn allemaal smart-ready: dit betekent dat er in de toekomst een sturing in elke armatuur geplaatst kan worden waardoor elke lamp afzonderlijk kan worden aangestuurd.”

Heel Zonhoven

“In een eerste fase komt bijna heel Ter Donk aan bod,” laat schepen Johan Schraepen (Open VLD) weten. “Maar de gemeente Zonhoven wil zich engageren als groene gemeente,” besluit burgemeester Johny De Raeve (Open VLD). “We zijn daarom in onderhandeling met Fluvius om de omschakeling naar een volledige dekking met LED-lampen op een kortere tijd te realiseren.”

De straten op Ter Donk die nu aan bod komen zijn: de Vrankenschansweg, de Witvenweg, de Rietstraat, de Platwijersweg, de Kwakstraat, de Alkenhoofseweg, de Hellekensstraat, de Lange Schouwenstraat, de Schutenseweg, de Nieuwveldstraat, de Grote Plekweg, de Doktersstraat, de Donkeindeweg, de Mommersbosweg, de Keurstraat, de Opheldingsweg, de Klaasveldweg, de Kleine Hellekensstraat, de Stoutenveldweg, de Rozenstraat, de Tulpenstraat, de Leliestraat, de Tuinwijk, de Beverzakstraat, de Anjerstraat, de Vertakking, de Holleweg, de Honnerikstraat, de Bremstraat, de Varenstraat en de Slangbeekweg.