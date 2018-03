21-jarige man riskeert contactverbod bij eigen zoon 02 maart 2018

Een 21-jarige Zonhovenaar riskeert een celstraf en het contactverbod met zijn ex-vrouw en zoontje nadat hij in 2015 flink uit de bocht ging. De man staat terecht voor de inbraak op het Facebookaccount van zijn ex en voor slagen en verwondingen bij zijn ex en zijn zoontje. "Zowel mijn cliënt als de burgerlijke partij was nog zeer jong en onervaren tijdens de feiten", verdedigde de advocate de beklaagde.De man startte op amper zestienjarige leeftijd een relatie met het meisje uit Bonheiden. Dat zorgde voor heel wat familiale problemen. Nadat het koppel een kind kreeg en in het huwelijk trad, zou de man slagen hebben uitgedeeld aan zijn vrouw. Dat leidde uiteindelijk tot contactverbod, een poging tot inbraak en de beschuldiging dat hij ook zijn zoontje zou hebben aangepakt. De man is reeds in behandeling, maar riskeert toch om zijn zoon niet meer langer te mogen zien. Voor de inbraak op het Facebookaccount werd een celstraf van tien maanden gevraagd, voor de andere feiten een celstraf van één jaar met probatieuitstel. (BVDH)