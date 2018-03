"Zwarte punten uit 2003 wel verbeterd" 07 maart 2018

Zonhoven "Na de werken in Zonhoven zijn wél alle zwarte punten in Limburg uit de lijst van 2003 aangepakt." Dat zegt woordvoerster Veva Daniëls van Wegen en Verkeer.

Achttien jaar geleden maakte toenmalig minister Steve Stevaert samen met de provincie de eerste lijst van 52 Limburgse zwarte punten bekend. Die zouden op enkele jaren allemaal weggewerkt worden. Aan het 'Wit Paard' in Zonhoven heeft dat door moeizame onteigeningen langer aangesleept. Ook aan de Cesarlaan in Tongeren, de Militaire Dijk in Hamont en aan de Kleistraat in Bilzen zijn de destijds aangekondigde werken nog niet uitgevoerd. "Soms duurde het inderdaad langer, omdat er moeizame onteigeningen waren. En soms hebben we na studies voor een veel kleinschaligere oplossing gekozen", zegt Veva Daniëls. "Zo bereikten we soms met een betere signalisatie of verfwerken ook een oplossing. Maar na Zonhoven zullen alle Limburgse punten uit de lijst van 2003 wel degelijk op één of andere manier verbeterd zijn. De lijst van 'zwarte punten' wordt intussen voortdurend bijgewerkt, en zorgde ook op andere plaatsen al voor ingrepen." (RTZ)