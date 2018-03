"Zo is Jorgo ook bij ons in de klas" HELE SCHOOL KOMT IN PYJAMA NAAR DE LES VOOR KLASGENOOTJE EN BEDNET TOON ROYACKERS

10 maart 2018

02u44 0 Zonhoven In het hele land was het vrijdag pyjamadag. Maar basisschool de Horizon in Zonhoven was zonder twijfel toch één van de meest enthousiaste deelnemers. Werkelijk alle kinderen, juffen, meesters én het personeel stapten gisteren in kleurrijke onesie's, pyjama's en nachthemdjes door de poort naar binnen. Alle klasfoto's werden zelfs opnieuw genomen in pyjama. En daar heeft de school een goede reden voor.

De pyjamadag is immers een initiatief van 'Bednet', de organisatie die er voor zorgt dat zieke kinderen thuis of vanuit het ziekenhuis eveneens de lessen kunnen volgen op een computerscherm. In het derde studiejaar van Juffrouw Ann staat zo een computerscherm met webcam. En achter het scherm was de 8-jarige Jorgo gisteren voor één keer niet de enige in een pyjama. De hele klas zwaaide hem aan de andere kant van het scherm vrolijk tegemoet in een nachtoutfit. "Jorgo is dit schooljaar helaas nog niet fysiek in de klas geweest," legt juf Ann uit. "Maar natuurlijk hoort hij er wel helemaal bij via deze computer. Hij hoort wat ik vertel, en soms doet hij ook taakjes en oefeningen samen met zijn klasgenootjes. Want zijn vriendjes en vriendinnetjes uit de hele school willen natuurlijk dat Jorgo mee blijft doen."





De jongen verblijft sinds augustus vorig jaar regelmatig in het Universitair Ziekenhuis van Leuven voor chemo en een behandeling met stamcellen. Dokters komen overdag wel eens binnen voor een prikje of een controle. Maar als het lukt zet Jorgo meteen het computerscherm weer aan, en kijkt hij mee de klas in. "Vandaag heb ik speciaal mijn vleermuis-pyjama aangedaan," zo zwaaide de jongen gisteren vrolijk naar zijn klasgenootjes.





Bekendheid geven

"De pyjamadag van Bednet wordt in veel scholen georganiseerd, maar wij zijn natuurlijk iets nauwer betroken," zegt juf Ann. "Wij merken nu duidelijk hoe goed dit systeem is. Dankzij die computer blijft Jorgo in onze klas aanwezig. Al krijgt hij ook wat extra lessen tussendoor. Door in een pyjama naar school te komen willen we vooral Bednet steunen en meer bekendheid geven. Vrijwilligers rond de school organiseerden eind vorig jaar ook al een wandeling, en zamelden zo geld in voor het systeem. De pyjamadag is in de eerste plaats bedoeld om het systeem meer bekendheid te geven."





De school liet vrijdag alle klasfoto's opnieuw maken, zodat alle klassen ook in hun mooiste pyjama op de foto staan.