‘Tirolerhut’ van Zonhoven schenkt 5.765 euro weg Toon Royackers

07 januari 2019

09u29 0 Zonhoven Veel lederhosen en kantwerk de voorbije weken aan de Vrankenschansweg op Ter Donk in Zonhoven. Voor het vierde jaar op rij al, timmerden de vrolijkste buurtbewoners daar een winterse ‘tirolerhut’ in elkaar.

En wie wil mocht er tijdens de feestdagen komen mee jodelen, billen kletsen én iets drinken voor het goede doel. “Dat werd dit jaar massaal gedaan,” glundert voorzitter Guido Bertels. “De eerste avond alleen al hadden we 430 dorstige bezoekers rond onze hut staan. Het is eigenlijk een uit de hand gelopen buurtfeest. En de winst? Die schenken we elk jaar weg aan het goede doel.” Dit jaar ging de recordopbrengst van 5.765 euro trouwens naar de ALS-Liga, het Buso Kids en de VFG.