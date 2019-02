“Te vaak opstopping aan pas heringericht kruispunt Vertakking” Toon Royackers

26 februari 2019

Wegen en Verkeer Limburg is bereid om het recent vernieuwde kruispunt 'Vertakking' in Zonhoven beperkt aan te passen. Dat zegt schepen van mobiliteit Frederick Vandeput (Open VLD) op vraag van Groen-Zonhoven.

“Tijdens drukke momenten staan er veel bestuurders op de Beringersteenweg om links af te slaan, richting Zonhoven-centrum,” zegt raadslid Steven Reynders (Groen). “Maar de voorsorteerstrook om naar links af te slaan is bijzonder kort. Daardoor blokkeert de rijbaan, en ontstaat er ook een file bij de bestuurders die rechts willen afslaan naar Hasselt. Dat is niet bevorderlijk voor de doorstroming, en het werkt sluikverkeer in de hand. Kan dat niet aangepast worden?”

Overleg

Volgens schepen Vandeput is er inderdaad al een overleg geweest met de Administratie Wegen en Verkeer Limburg. “De voorsorteerstrook voor het verkeer richting Zonhoven-centrum is effectief wat kort. Binnen het openbaar domein wordt nu naar een kleine aanpassing gezocht. Het is wel niet de bedoeling om rond het kruispunt nog te gaan onteigenen, dus de ruimte is wat beperkt. Maar mogelijk kan de voorsorteerstrook wel iets verlengd worden om de doorstroming te verbeteren. Dat gaan ze binnenkort bekijken.”