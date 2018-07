"Slachtoffer lokte het zelf uit" MAN (25) KRIJGT 5 JAAR CELSTRAF, NADAT 19 JAAR GEVORDERD WAS BIRGER VANDAEL

13 juli 2018

02u46 0 Zonhoven Zonhovenaar Luciano W. (25), die 19 jaar cel riskeerde voor de dodelijke messteken aan Genkenaar Bart Loisen, de vader van zijn ex, heeft vijf jaar gekregen. De rechtbank vindt dat er sprake is van uitlokking.

Op haar negentiende had de Genkse Tamara Loisen via Facebook Luciano W. uit Zonhoven leren kennen. Op het sociale medium noemde hij zichzelf 'Loco Lucia'. Ze werden verliefd, maar al snel volgden ruzies, slagen en bedreigingen. Tamara brak met Luciano maar die kon dat niet verkroppen. Al in juni 2014 waren er sms'jes tussen Loisen en Luciano waarin agressief taalgebruik werd gebruikt. In de dagen voor de feiten werd er vaak verwezen naar leden van een motorclub die Luciano zouden aanpakken. Die kreeg nog te horen dat hij 'genaaid' was. "Ik voelde me bedreigd", gaf hij toe.





In de nacht van 31 mei op 1 juni 2015 had Bart Loisen samen met twee vrienden wat pintjes gedronken en het trio trok naar Luciano. Diens moeder deed open, maar Luciano kroop door het raam naar buiten. "Tijdens het gevecht met Bart duwde ik dat mes vooruit", gaf hij zelf aan. Loisen overleed aan een steek in zijn leverstreek. "Ik wist eerst niet dat het zo ernstig was, want er zat maar een beetje bloed op het mes", zei beklaagde tijdens de behandeling. De rechtbank oordeelt dat de verwondingen die Luciano aanbracht niet in verhouding staan tot de feiten die hij en zijn moeder ondergingen. "Een accute dreiging was niet aanwezig. Hij stak in een opwelling, maar met een duidelijke intentie om te doden."





'Lijfwachten'

Advocaat Tim Smet vroeg zich tijdens de behandeling af wat er was gebeurd als Loisen niet naar zijn cliënt was gereden. De rechtbank oordeelde dat er inderdaad sprake was van uitlokking. "Het slachtoffer nam het recht in eigen handen in plaats van de politie te verwittigen. Hij was daar niet om het te komen uitpraten en had zelfs zijn 'lijfwachten' mee." Luciano had zich al neergelegd bij een zware straf: "Ik heb zoveel spijt en wil aan mijn toekomst werken, ook al zal ik lang naar de gevangenis moeten." Het vonnis zorgde dan ook voor een zucht van opluchting bij de jonge Zonhovenaar. "Wij zijn ontgoocheld, het zou niet slim zijn om nu veel te zeggen", klonk het bij de nabestaanden van Loisen.





Luciano moet verder ook een boete betalen van 600 euro en de kosten van de publieke vordering, goed voor 21.032,09 euro. Aan de nabestaanden moet hij ruim 50.000 euro aan schadevergoedingen betalen. Hij zal ook verder worden begeleid.