‘Shoot to kill’ faalt: everzwijnen lopen gewond rond na drijfjacht Toon Royackers

23 januari 2019

09u25 4 Zonhoven Tijdens een grote drijfjacht op everzwijnen in het natuurgebied De Wijers in Zonhoven en aan de grens met Hasselt en Zolder, zijn dinsdag zestien everzwijnen doodgeschoten. Helaas liepen ook nog heel wat dieren gewond rond.

Het ging volgens de jagers om een erg moeilijke drijfjacht, omdat het gebied met al zijn vijvers niet goed toegankelijk is. Sommige deelnemers moesten zelfs met pakken door de vijvers uit lopen. Volgens Natuur en Bos was de jacht wel noodzakelijk, omdat de toenemende populatie everzwijnen ook de dijken in het gebied ernstig begon te beschadigen. Zestien dieren konden ter plaatse worden geraakt. Maar enkele dieren werden tijdens de jacht van dinsdag dus niet meteen dodelijk geraakt. Zij konden ondanks hun verwondingen alsnog ontsnappen, en liepen nog door het natuurgebied. Dinsdag werd tijdens een zoekactie geprobeerd om ook de gewonde dieren te vinden. Volgens jagers zijn alle gewonde dieren inmiddels opgespoord met zweethonden, en zijn ze vervolgens ook gedood.