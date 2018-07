"Rock Werchter, kom maar langs!" FESTICUP BREIDT UIT NA SUCCES VAN HERBRUIKBARE BEKERS BIRGER VANDAEL

11 juli 2018

02u30 0 Zonhoven In één jaar tijd is de start-up van jeugdvrienden Jozef Plevoets (29) en Steven Van Herreweghe (31) snel gegroeid. Zij wilden festivals duurzamer maken met Festicup herbruikbare drankbekers en dat initiatief blijkt een schot in de roos. Weldra trekt Festicup naar een nieuwbouw in Zonhoven.

In Nieuwerkerken begonnen Truienaar Plevoets en Van Herrewege uit Haacht vorige zomer met Festicup. "We hadden al langer het gevoel dat de mens stilaan toch bewuster gaat leven en iets wil veranderen aan al het plastieken afval. Wij boden met onze drankbekers een goed alternatief. Deze lijken heel sterk op normale glazen bekers. Al snel voegde we de 'Mobiele Wasstraat' toe aan onze zaak. Met deze mobiele installatie worden 6.000 bekers in een uur tijd op professionele manier gereinigd. Verder informeren we ook al onze klant over het hele verhaal van besparen. Dat totaalplaatje is volgens mij de sleutel tot succes", vertelt Jozef. "Al hadden we ook niet gedacht dat alles zo snel zou gaan."





Toen duurzaamheid ook politiek steeds meer een thema werd en de 'platic attack' op de agenda kwam te staan, pikte Festicup handig haar graantje mee. "Financieel blijft het nog steeds makkelijker voor organisatoren van festivals om wegwerpbekers te gebruiken, maar toch merk je dat ze plichtbewust gaan denken en rekening willen houden met het milieu. Thé Dansant is een voorbeeldfestival op dat vlak, maar we werken ook samen met onder meer Dranouter vzw voor Festival aan Zee en Bad belevingsfestival", legt Jozef uit. "Met Extrema Outdoor voeren we gesprekken."





Groot festival als klant

Naar volgend jaar toe zullen herbruikbare bekers en bijgevolg ook Festicup aan populariteit winnen; De nieuwbouw aan de E314 is dus een logisch gevolg. "Nu liep het allemaal wat chaotisch en we moeten toekomstgericht denken." Op de nieuwe locatie heeft het bedrijf een gigantische voorraadcapaciteit en kan het ook een nieuw kantoor openen. Ook de automatisering, centralisering en uitbouw van webshop zullen hier verder ontwikkeld worden.





Een groot festival als klant lijkt de volgende stap voor Festicup. "Als ik de weides van Rock Werchter na het festival deze week bekijk, denk ik ook wel eens: komen jullie maar eens langs. Ze hebben trouwens effectief via onze website al de besparingscalculator geraadpleegd. Ze zijn er toch mee bezig en wij zullen ook verdere contacten leggen. Dat doen we trouwens ook met AB Inbev." Gemeenten en steden werken al goed mee rond recycleerbaar materiaal, helaas staan de publieke events met grote schermen voor de Rode Duivels minder ver.





"Zij moesten natuurlijk alles ook vrij last minute regelen, maar we krijgen toch vaak berichtjes van terreinen die vol puin worden achtergelaten."