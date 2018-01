"Prijsveulen gestorven door vuurwerk" FOKKERS VRAGEN OM MEER STIL TE STAAN BIJ OUDEJAARSGEKNAL TOON ROYACKERS

02u38 0 Foto Dalemans Ludo Vandereyt met merrie Kapow, die al meerdere onvervalste prijsveulentjes het leven schonk. Maar haar jongste veulentje werd te vroeg geboren, na de nacht van oud naar nieuw. Zonhoven Merrie 'Kapow' uit Zonhoven heeft een stevige naam als mama van onvervalste prijsveulentjes, maar haar laatste dracht is brutaal misgelopen. Net na Nieuwjaar verloor ze haar kleintje, en dat is volgens haar eigenaars te wijten aan de vele vuurpijlen die in de nacht van oud naar nieuw over haar weide vlogen. Wellicht zal ze ook nooit nog een veulentje kunnen krijgen.

Ludo Vandereyt en Lieve Vaes zijn er het hart van in. "We kennen het spelletje in de nacht van oud naar nieuw hier al", klinkt het. "We gunnen mensen ook hun plezier. Maar misschien moeten we toch eens stilstaan bij de gevolgen van al dat geknal?" Om die woorden kracht bij te zetten, plaatsten ze een foto van het gestorven veulentje op Facebook - een beeld dat intussen massaal gedeeld werd. "Tot ver voorbij de landsgrenzen krijgen we reacties. Logisch, want de veulentjes van Kapow hebben al heel wat prijzen gewonnen. Haar vorige veulentje werd zelfs zes keer kampioen in Tsjechië. Tweede plaats? Nooit. Onze Amerikaanse mini-paardjes wonnen altijd goud."





De paarden afschermen van het vuurwerkgeknal, blijkt niet mogelijk te zijn. "Het is hier sowieso al een gekkenhuis in de nacht van oud naar nieuw", aldus Ludo. "Mijn vrouw zit dan thuis met onze opgejaagde hond, terwijl ik om middernacht in onze paardenweide ga staan - kwestie van de dieren kalm te houden wanneer er weer enkele pijlen boven hun weide ontploffen. Gemakkelijk is dat niet, want de stress is altijd enorm. Gelukkig krijg ik steevast hulp van vrienden."





Te vroeg geboren

"We hadden al gezien dat Kapow deze keer erg onrustig was", vervolgt Ludo. "En dat baarde ons zorgen: haar zwangerschap was al ver gevorderd. We keken er al naar uit om in het voorjaar met een nieuw veulentje te kunnen pronken, maar dat is dus anders uitgedraaid. Daags nadien zagen we dat haar kleintje te vroeg geboren was. Het lag dood in de stal, terwijl Kapow er beteuterd bij stond. Een hartverscheurend tafereel... We vermoeden dat een nieuwe zwangerschap ook niet meer mogelijk zal zijn. Jammer dat mensen niet altijd de gevolgen van al dat vuurwerk inschatten..."





Ook raadslid Robert Albrecht (sp.a) uitte intussen zijn ongenoegen. "Het loopt élk jaar mis", zegt hij. "Waarom zien we dat niet onder ogen? Waarom verbieden we dat vuurwerk niet? Ook baby's en oudere mensen hebben er last van, om nog maar te zwijgen over de gevolgen voor het leefmilieu. Tijdens de kerstvakantie is er ook nog brand geweest achter de evenementenhal, eveneens door vuurwerk."





Geen totaalverbod

Burgemeester Johny De Raeve (Open Vld) toont begrip. "We laten vuurwerk alleen toe in de nacht van oud naar nieuw, van 23 uur tot 1 uur. Op elk ander moment is het - zonder vergunning - verboden. Daarmee volgen we de regels van de hele politiezone. Waarom geen totaalverbod? Omdat ik vrees dat zoiets geen enkel effect heeft. We kunnen niet op elke straathoek een agent laten postvatten. Ontraden doen we overigens wel. We wijzen onze inwoners er op dat ze beter helemaal geen vuurwerk lanceren - ook niet met Nieuwjaar. Wie het toch doet, blijft vanzelfsprekend verantwoordelijk voor eventuele schade of andere gevolgen."





Wie de vuurwerkpijlen boven de weide van Kapow afgevuurd heeft, zal wellicht niet duidelijk worden.