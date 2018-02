"Laten zien dat we er zijn. En dat we er mógen zijn" Jonge transgender doet gooi naar kroontje Misses Glamour Belgium TOON ROYACKERS

17 februari 2018

02u26 0 Zonhoven Naomi Cremers (30) uit Zonhoven doet een gooi naar het kroontje van Misses Glamour Belgium. Een primeur, want nooit eerder stond een transgender op de catwalk van de wedstrijd. "En het kan!", klinkt het enthousiast. "Dit is het jaar van de verandering. Ik wil hoe dan ook de weg 'vrijmaken' voor iedereen die hier ooit door moet."

We gaan er even gezellig bij zitten voor een babbel met een zonder meer glamoureuze dame. Geboren als Yves, maar sinds 2013 Naomi. En dat mag iedereen geweten hebben. "De geesten rijpen, we mogen tonen dat we er ook zijn."





Daarover gesproken: het is niet de eerste keer dat je deelneemt aan een missverkiezing?

"Klopt. Ik heb ook al deelgenomen aan Miss Limburg, in 2015. Maar dat werd geen succes. Het was toen nog not done - ik heb veel negatieve reacties gekregen. Maar 2018 is anders, geloof me. En de organisatoren van Misses Glamour Belgium geloven in mij."





Is er dan zoveel veranderd in drie jaar tijd?

"Zo voel ik het toch aan. Kijk bijvoorbeeld eens naar die prachtige Miss Belgium die we nu gekregen hebben. Angeline Flor Pua is een heel mooie vrouw, met Filipijnse roots. België staat eindelijk open voor een miss die niet van Belgische origine is. En kijk eens naar het buitenland. Op de cover van Playboy Nederland stond onlangs een transgender. De geesten rijpen, en dus waag ik mijn kans. We mogen tonen dat we er ook zijn. Er is absoluut geen reden om ons te schamen en dat wil ik eens duidelijk naar buiten brengen."





En dan is er natuurlijk ook VTM-reporter Bo.

"Goh, daar sta ik eigenlijk best kritisch tegenover. Ik neem mijn hoed af voor haar beslissing. Maar zoals ze nu is, lijkt het me toch nog een beetje te veel op een man met een pruik. Ik zou persoonlijk niet op die manier naar buiten komen. Een totale geslachtsverandering neemt best wel wat tijd in beslag. Maar moedig is ze zeker."





Ze kan nog wat stijltips gebruiken, bedoel je?

"Jazeker. Maar ik denk dat er hier ook commerciële belangen meespelen. Het moest blijkbaar allemaal heel snel gaan, terwijl het voor veel transgenders een heel proces is. Je wordt niet van de ene op de andere dag man of vrouw."





Dacht je als kind al: 'Verdorie, ik zit in een verkeerd lichaam'?

"Zo is het inderdaad. Ik speelde als kind met barbies, trok graag kleedjes aan. Mijn ouders namen me mee naar een psycholoog en die had enkele adviezen klaar. Ik moest op voetballes en meer contact zoeken met jongens - hij raadde me af om nog met meisjes te spelen. Kan je je dat voorstellen van een erkend psycholoog? Het werkte uiteraard allemaal niet. Maar ik had - en heb - het grote geluk dat mijn ouders me begrepen en respecteerden."





Maar toch. Het moet een lastige puberteit geweest zijn?

"Absoluut. Iedereen is onzeker in de puberteit. Als je dan ook nog eens in het verkeerde lichaam zit... Het risico op zelfdoding is echt enorm groot voor mensen zoals ik. Maar ik ben er doorgekomen. Dankzij lieve mensen uit mijn omgeving, en dankzij een goede psycholoog die me wel kon helpen."





Wanneer ben je definitief Naomi geworden?

"Na mijn hogere studies. Mijn familie en vrienden wisten al wat er door mijn hoofd spookte. Het was een heel proces, maar ik voelde dat ik geleidelijk aan mezelf werd. Nu ben ik thuis in mijn lichaam."





Dat eerstvolgende familiefeestje moet toch vreemd geweest zijn? Plots is die broer of neef van weleer er niet meer bij?

"(lacht) Eerlijk? Ik was er ook bang voor. Maar iedereen deed net heel normaal. Mijn familie was heel lief, en ik was nog altijd even welkom. Nog een voordeel? Nu kan ik eindelijk de kleren van mijn oudere zus dragen. Zij is vaak mijn beste vriendin geweest en ze heeft ook een ontzettend goede smaak."





Transgenders worden wel eens in één adem met extravagante kledij genoemd. Een verkeerd beeld?

"Je hebt er die dat doen. Het lijkt dan wel compensatiedrang. Eindelijk zijn ze vrouw, en dan gaan ze plots 'all the way', met pluimen en al. Wanneer er in de media transgenders opgevoerd worden, dan is dat meestal ook zo iemand. Maar daar draait het niet om. Persoonlijk wil ik liever gewoon een mooie vrouw zijn. Daar hoef je heus geen carnaval bij te sleuren."





Terug naar de verkiezing: stel dat je straks wint...?

"Goh, dat zou uiteraard ongelooflijk zijn. Er zijn al modellenbureaus die met transgenders werken - terecht. Ik zou het fantastisch vinden om een statement te maken. Om te laten zien dat wij er zijn, en dat we er zeker ook mogen zijn. Ik weet niet zeker of dat lukt, maar ik wil het zo graag proberen."





En na de verkiezing?

"Ik wil me toeleggen op het begeleiden van mensen die met hun identiteit worstelen. Die net als ik voelen dat ze in het verkeerde lichaam geboren zijn. Ik denk dat ik hen kan helpen bij het proces. Ik heb zelf echt heel negatieve reacties moeten doorstaan. Zo waren er mensen die schreven dat ik op de brandstapel hoor - dat doet iets met je. Maar ik ben er ook sterker door geworden en wil opkomen voor wie we zijn. Noem het gerust een stevige portie girl power!"