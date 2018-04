'Killerclown' met knuppel en ballonnen riskeert drie maanden cel 11 april 2018

02u28 0 Zonhoven De 24-jarige K. uit As riskeert een celstraf van drie maanden of een werkstraf van vijftig uur en een boete van 600 euro omdat hij zich verkleedde als killerclown en zo samen met een vriend mensen op straat de stuipen op het lijf joeg.

Op 15 oktober 2016 trok het duo naar C-Mine in Genk. Daar liepen ze mensen op straat achterna met zelfgemaakte knuppels en ballonen. Op 16 oktober doken de killerclowns ook op aan een tankstation in Genk, waar ze met ballonnen, knuppels en een staaf voor voorbijrijdende auto's sprongen. De twee konden herkend worden aan de schoenen die ze droegen. Ze haalden hun inspiratie uit de horrorfilm 'It' van Stephen King, waarin horrorclown Pennywise kinderen meelokt met ballonnen. Nadat de film in 2016 verscheen, doken er online regelmatig filmpjes op van horrorclowns op straat. K. moest voor de strafrechtbank verschijnen omdat hij de voorgestelde strafbemiddeling niet had afgewerkt. "Ik had toevallig zo'n masker gevonden en ik had dat op TV en op facebook gezien. Ik heb er niet bij nagedacht. Het was geen goed idee," gaf K. toe. De ballonnen had hij naar eigen zeggen meegenomen 'om het minder angstaanjagend te maken'. Vonnis volgt op 8 mei. (VCT)