"Jonas reist nu virtueel mee naar elk klaslokaal" BEDNET HEEFT NU OOK MOBIELE COMPUTERSET VOOR ZIEKE LEERLINGEN TOON ROYACKERS

23 januari 2018

02u41 0 Zonhoven Zieke leerlingen die vanuit hun bed de lessen volgen via een computer en livestreaming: het bestaat allemaal al langer. Maar maandag werd ook de mobiele computerset van 'Bednet' voorgesteld. Superhandig voor leerlingen in studierichtingen waarin voortdurend van klaslokaal veranderd moet worden. Medeleerlingen dragen die set met een handvat doorheen de hele school, en zo reist ook zieke Jonas telkens virtueel mee.

Minister van welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) kwam maandagochtend hoogstpersoonlijk in de les zitten van het vijfde jaar sociaal technisch van het Sint Jan Berchmans Instituut in Zonhoven. Ook hij kon even via het computerscherm naar Jonas zwaaien.





"Het lijkt misschien vreemd maar ik zit dus thuis netjes klaar achter mijn laptop", vertelt Jonas. "Met de camera kan ik draaien en alles in de klas zien en volgen. De leerkrachten spreken door een microfoontje, zodat ik weet wat er gezegd wordt. Waarom ik niet in levende lijve naar de les kan? Dat komt door mijn muco. Het is nu een lastige periode, waarin ik erg vatbaar ben voor infecties. Daarom is het beter om thuis de lessen te volgen. Sinds december kan ik deze mobiele variant van Bednet gebruiken. Handig, want als we weer eens naar een praktijklokaal moeten, dan brengen ze mij virtueel naar daar."





"Bednet wordt al heel veel gebruikt," zegt verantwoordelijke Els Janssens. Vorig jaar door maar liefst duizend Vlaamse leerlingen. "Maar voor jongeren zoals Jonas had het inderdaad zijn beperkingen. Tot voor kort was het allemaal erg gebonden aan één klaslokaal. Je kon dat toestel niet zomaar optillen en verhuizen. Heel vervelend als je een richting hebt, waar de leerlingen wel telkens van het ene naar het ander lokaal moeten. Daarom dus deze variant in een koffertje. Alles zit eraan vast: de microfoon, het toetsenbord, het scherm en de camera. Zo zijn we zeker dat er nooit iets vergeten wordt. We hebben nu al driehonderd van deze mobiele sets laten maken. En Jonas bewijst dat ze heel nuttig zijn", besluit Janssens.





Eén probleem: in Limburg wordt er veel minder van gebruik gemaakt.





"Slechts negen procent van alle Bednet-leerlingen woont in Limburg. In andere Vlaamse provincies liggen de cijfers beduidend hoger. Een verklaring hebben we eigenlijk niet", zegt minister Jo Vandeurzen.





Meer toepassingen

"Blijkbaar is het hier gewoon veel minder bekend. We nodigen artsen uit, om het systeem mee te promoten bij leerlingen. Zij weten dat het bestaat, en zij kunnen zieke kinderen en jongeren daarop wijzen. Het is immers een gigantisch verschil als een leerling alle lessen kan blijven volgen, en geen grote achterstand oploopt. En ik denk dat er nog meer toepassingen mogelijk zijn. Bijvoorbeeld voor leerlingen die tijdelijk in een instelling verblijven. Dit technisch staaltje is trouwens ontwikkeld door een Belgische firma. Het is echt pionierswerk, want weinig landen kennen dit. We mogen daar best eens trots op zijn."