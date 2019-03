“Ik ben niet haatdragend”: weduwnaar wil geen straf voor twintiger na dodelijk ongeval Birger Vandael

22 maart 2019

13u21 0 Zonhoven De 21-jarige Zonhovense chauffeur die op 3 oktober 2017 verblind door de zon Anny Schouterden (62) aanreed bij een verkeersongeval, krijgt de opschorting van zijn straf. De vrouw kwam erg ongelukkig ten val en overleed vier dagen later aan de verwondingen. De weduwnaar Eddy Motmans heeft de jonge chauffeur inmiddels vergeven: “Ik heb alle begrip voor hem”, liet hij opteken.

In feite was het allemaal een stom ongeval, de jonge chauffeur uit Zonhoven was verblind door de laagstaande zon en gaf bij het afslaan geen voorrang. Bij de aanrijding was geen sprake van intoxicatie of overdreven snelheid.

In december nam de chauffeur via de sociale dienst contact op met Eddy. “Ik werd vrijblijvend uitgenodigd voor een gesprek en besloot daarop in te gaan. We hadden telefonisch contact en hebben dan afgesproken zodat hij het hele verhaal kon doen. Ik had ook een beetje de hoop dat het mij zou helpen bij het verwerkingsproces. Het menselijke verhaal is toch altijd iets anders dan het proces verbaal van de politie.”

Kerstkaartje

Eddy vindt zijn aanpak de beste in dergelijke situaties: “Ik ben niet haatdragend en met ruzie kom je nergens. De situatie met de zon waarin die jongen terechtkwam, zou ik zelf niet willen meemaken. Hij vertelde mij welke ambities hij op professioneel gebied heeft en wie ben ik om een rijverbod te vragen? Met Kerstmis stuurde hij zelfs een kaartje met de uitleg dat hij het nog steeds moeilijk heeft. Ik vind het mooi dat hij het zo aanpakte.” De politierechter vond de manier waarop het drama samen werd verwerkt een voorbeeld voor anderen.

De chauffeur moet wel een schadevergoeding betalen aan de burgerlijke partij. Die bedraagt in totaal 45.256,79 euro.