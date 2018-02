"Hij liep voortdurend rond met dat mes" JONGEMAN DIE VADER VAN EX-LIEF NEERSTAK TOEREKENINGSVATBAAR BIRGER VANDAEL

15 februari 2018

02u56 0 Zonhoven Gisteren vond in de correctionele rechtbank van Hasselt het getuigenverhoor plaats in het proces van Luciano W. (24) uit Zonhoven. Hij staat terecht voor het doodsteken van Bart Loisen (46) uit Genk, de vader van zijn ex-vriendin. Volgens de wetsdokter werd een messteek in de lever het slachtoffer fataal.

Luciano W. en Tamara Loisen hadden twee jaar lang een relatie met elkaar, al waren er af en toe tussenpauzes.





"Na een half jaar ontstonden er problemen tussen mijn vader en Luciano, nadat Luciano een sms'je had gezien waarin mijn vader vertelde dat hij snoof", vertelt Tamara. Het kwam tot wederzijdse bedreigingen, maar niet tot geweld. "Ten opzichte van mij was hij soms wel agressief, zowel verbaal als fysiek. Eén keer ging ik zelfs naar de politie. Op het moment van de feiten waren we twee maanden uit elkaar. Hij had twee dagen eerder opnieuw met mij contact opgenomen via een nieuw nummer", legt Tamara uit. In die periode gingen er ook al sms'jes rond waarin werd aangekondigd dat de omgeving van Bart Loisen plannen had om Luciano "in elkaar te peren."





Ruzie

De feiten zelf vonden plaats rond 4 uur in de nacht van 31 mei op 1 juni 2015. Het slachtoffer was met twee vrienden op café gegaan.





"We wilden naar een ander café in de buurt gaan. Plots is Bart gestopt omdat hij even iets met iemand moest uitpraten. Daar had hij op voorhand niets over gezegd", vertelt een 39-jarige Genkenaar, die die avond bij het slachtoffer was. Aan de woning ontstond er een ruzie tussen de moeder van Luciano en Bart. "Het begon met een woordenwisseling en er werd geduwd en getrokken. Ik stond aan de overkant van de straat een sigaret te roken en hoorde dat het ging over haar zoon (Luciano, nvdr.). Toen hij erbij kwam, is het snel gegaan...", klonk het bij de getuige.





Messteken

Het kwam tot een gevecht tussen Bart en Luciano, waarbij de laatstgenoemde twee messteken uitdeelde. Dat blijkt ook uit het rapport van de Leuvense wetsdokter Wouter Van Den Bogaert. Daarin wordt ook vermeld dat zowel Bart als Luciano duidelijk sporen van een gevecht vertoonden. Het mes waarmee Luciano toesloeg, had hij eerder gekocht op een zwarte markt in Tessenderlo. "Hij liep er voortdurend mee rond", aldus zijn ex Tamara. De vriend van Bart weet nog dat de getroffen man aanvankelijk zelf wou wegrijden met de wagen. "We zagen snel dat het niet ging en dat het serieus was, dus we brachten hem naar het ziekenhuis van Genk", legde hij uit.





Tien centimeter diep

Volgens de wetsdokter had het slachtoffer twee steekwonden van meer dan tien centimeter diep. Bij de fatale messteek in de leverstreek werd niet alleen het leverweefsel, maar ook de leverpoortader geraakt. "Hij verloor meer dan een liter bloed. Vooral door de bloeding aan die ader kwam het slachtoffer om het leven." Gerechtspsycholoog Renaat Mattheus onderzocht Luciano en concludeert dat hij wel degelijk toerekeningsvatbaar is. "Hij heeft wel moeite om zichzelf onder controle te houden, vertoont antisociale kenmerken en heeft het moeilijk met autoriteit."





Openbare aanklager Patrick Boyen verwees naar een andere zaak die in september 2017 werd behandeld, waarbij Luciano opnieuw veroordeeld werd voor een geweldsdelict. Dit keer hielp hij twee broers, die de nieuwe vriend van een ex-lief een lesje wilde leren. Hiervoor kreeg hij vijftien maanden cel, waarvan tien effectief. "De kans op nieuwe agressie is aanwezig, al denk ik dat er wel een bepaalde behandeling mogelijk is", aldus Mattheus. Op 22 juni volgen de pleidooien en komt Luciano zelf ook aan het woord. Zijn advocaat Andries Vincent zal de doodslag betwisten. Vermoedelijk wordt er verwezen naar de bedreigingen die het slachtoffer uitte aan het adres van Luciano. Dat haalde zijn moeder zelf ook al aan. Momenteel is hij voorwaardelijk vrij.