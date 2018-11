‘Gele hesjes’ gaan nu zondag ook actie voeren in Zonhoven Toon Royackers

29 november 2019

De 'gele hesjes' die eerder deze week ook al actie voerden in Genk en Hasselt, slaan nu zondag 2 december toe in Zonhoven. Dat maken ze bekend in hun facebookgroep

De gele hesjes manifesteren tegen de hoge brandstofprijzen in ons land. Maar de eerdere acties in onze provincie waren nog geen groot succes. Meestal ging het maar om een twintigtal deelnemers die pamfletten kwamen uitdelen. Nu zondag willen ze zich vanaf 14 uur laten zien aan het drukke kruispunt ‘Vertakking’ in Zonhoven. Dat is het kruispunt van de Omleiding (N74) met de Beringersteenweg (N72).