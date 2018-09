"Eindelijk weer de speelplaats op" LEUKEMIEPATIËNT JORGO (9) MAG NA ÉÉN JAAR TERUG NAAR SCHOOL MARCO MARIOTTI

04 september 2018

02u47 0 Zonhoven Eén jaar lang moest Jorgo (9) zijn schoolvriendjes missen, maar gisteren mocht hij weer dolgelukkig de speelplaats van De Horizon op. "Fijn om weer bij mijn vriendjes op de speelplaats te zijn, maar wiskunde heb ik ook gemist", lachte hij.

Jorgo Stathis is gisteren eindelijk weer naar school mogen gaan nadat hij bijna een jaar in het ziekenhuis lag. De jongen kreeg in de zomer van 2017 te horen dat hij leukemie had. De wereld van Jorgo's ouders en zusje stortte in, en de strijd tegen kanker werd ingezet. In september vorig jaar kreeg hij chemo, waarna hij maandenlang geïsoleerd zat.





"Miste vooral wiskunde"

"Hij heeft hier zo hard naar uitgekeken", vertelt mama Maria. "Hij ging altijd graag naar school. Toen hij ziek werd, kreeg hij in het begin les in het ziekenhuis. Eén uurtje per dag kwam er een juffrouw langs, tenzij hij te ziek was door de behandeling. Nadien volgde Bednet, het digitaal systeem waar je met een camera de les in de klas kan volgen."





In het begin was bednet leuk. Jorgo zag zijn schoolvriendjes in de klas zitten, en tijdens de speeltijd bleven altijd twee leerlingen binnen die via de webcam contact met hem hielden. "Maar het was toch niet hetzelfde. Geloof het of niet, maar hij miste vooral wiskunde. Hij is er ook goed in, en probeerde al kommagetallen op te te tellen op zichzelf. Hij had dat van zijn oudere zus gezien."





Lichamelijk gaat het met Jorgo steeds beter. De beenmergtransplantatie die hij in januari onderging, vertoont voorlopig geen afstootverschijnselen. "Van de dokter mag hij nu bijna alles eten. McDonalds stond bovenaan zijn verlangslijstje, en daar zijn we vorige week dan ook meteen naar toe geweest."





Fractuur aan scheenbeen

Van het voetbalpleintje dat hij van Make-a-Wish kreeg, heeft hij nog niet héél veel kunnen genieten. Reden: hij liep een fractuur aan zijn scheenbeen op.





"Een vriend van hem had een hooverboard, en hij wilde dat ook eens proberen. Begrijpelijk, want hij heeft een jaar amper mogen bewegen. Hij is er enthousiast op gesprongen, maar verkeerd tot stilstand gekomen. Zijn been zit nu dus in de gips, en dat mag hopelijk binnen twee weken weer uit", vertelt mama Maria. "Nu waren we eindelijk verlost van die ziekenhuizen en dokters. Maar we zien het positief. Dat is het bewijs dat Jorgo meer dan ooit zin heeft om de draad in zijn leven weer op te pikken. Thuis, bij de voetbalclub én op school bij zijn vrienden."