"Als ze winnen, pakken we gemeentehuis in!" NAAIMACHINEBEDRIJF STIKT DRIEKLEUR VAN 1.000 VIERKANTE METER VOOR WK TOON ROYACKERS

05 juli 2018

02u42 0 Zonhoven Winnen de Rode Duivels vrijdag hun match tegen Brazilië, en stoten ze daarmee door naar de halve finales op het WK in Rusland? Dan gaat de gemeente Zonhoven haar gemeentehuis laten inpakken in de Belgische driekleur. Het stof is al besteld.

Het maffe idee komt van het naaimachinebedrijf Befrako uit dezelfde gemeente. Die stikte vier jaar geleden op de vorige wereldbeker ook al eens de grootse Belgische driekleur ooit in elkaar. "Die was toen zo een 250 vierkante meter groot," legt zaakvoerder Koen Evers trots uit. "Dat exemplaar hebben we intussen kunnen verkopen voor het goede doel. Hij heeft 2.000 euro opgebracht voor Make-a-Wish. Maar nu de Rode Duivels alweer een straf parcours aan het afleggen zijn, willen we natuurlijk een stapje verder gaan. We hebben de balen zwarte, rode en gele stoffen alvast besteld. We gaan er vanuit dat we de Brazilianen kunnen kloppen. Lukt het? Dan gaan we volgende week dinsdag aan de slag met het inpakken van het gemeentehuis in onze drie nationale kleuren."





Vijftig vrijwilligers

Burgemeester Johny De Raeve (Open VLD) gaf al zijn akkoord. "We hebben betonblokken besteld, om alles goed vast te maken op het dak," aldus Koen Evers. De hoogtewerker hebben we eveneens geregeld. Het enige wat we nog zoeken zijn vijftig vrijwilligers. We hebben wel wat volk nodig om alles klaar te krijgen. Deze keer gaat het zelfs om duizend vierkante meter stof. Genoeg om drie gevels helemaal zwart, geel en rood te laten kleuren. De deur zal nog net opengaan, want daar gaan we het stop wat rond draperen. Deze vlag wordt vier keer zo groot als ons vorige exemplaar, en voor zo ver we kunnen nagaan is het opnieuw de grootste vlag ooit voor ons land. Dat mag ook wel, want we zijn dan ook héél grote fans van ons nationale elftal."





Wat als ze verliezen?

Wat het bedrijf gaat doen met al dat stof als de Duivels vrijdag toch niet zouden doorstoten naar de halve finale? "Goh, daar gaan we natuurlijk niet van uit. Want dan zitten we hier met wat overschot aan zwart, geel en rood," lacht de zaakvoerder. "Ach, dan komt er nog een EK en nadien weer een WK. Dan komt het nog wel ooit van pas. Maar voor alle duidelijkheid: we geloven er in, en precies daarom hebben we het stof al besteld." Vrijwilligers die dinsdag 10 juli willen meehelpen als de Duivels doorgaan, kunnen om negen uur verzamelen aan het gemeentehuis. Er zijn mensen nodig om alles aan elkaar te naaien en vast te maken. Wie helpt krijgt van het bedrijf een gratis naaiboek cadeau.





Vooraf melden om te helpen bij de stunt kan door een mailtje te sturen naar info@befrako.be.