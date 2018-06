"Als hulde aan mijn gesneuvelde familie" EX-PARA STELT FOTO'S GEHEIME OPERATIE IN ZAÏRE IN 1978 TENTOON TOON ROYACKERS

09 juni 2018

02u29 0 Zonhoven Ex-paracommando Marc Steegmans uit Zonhoven brengt met een expo hulde aan zijn oom, tante en nichtje, die in 1978 omkwamen bij rellen in Zaïre. Met de geheime operatie 'Red Bean' wilde het leger toen zo veel mogelijk landgenoten redden. Op 30 juni stelt Marc foto's van die missie tentoon in Houthalen-Helchteren.

Veertig jaar geleden vloog paracommando Marc Steegmans uit Zonhoven naar Zaïre. Bij hevige rellen in de regio Shaba werden massaal blanken vermoord. Met de geheime operatie 'Red Bean' wilde het Belgisch leger zo veel mogelijk landgenoten redden. Onder hen ook de familie van Steegmans. "Ik zat in de militaire school van Arlon toen de opdracht binnen kwam", herinnert Marc zich. "Ik zat toen bij de regimentspolitie. Ik dacht eerst dat het om een oefening ging, maar al snel werd duidelijk dat er toch iets aan de hand was in wat destijds nog Zaïre genoemd werd, het huidige Congo. De zwarte bevolking keerde zich rond de stad Kolwezi tegen de rijke blanken. Ook heel wat landgenoten waren in gevaar. Ik wist dat mijn oom Raymond Steegmans, mijn tante Marie Jeanne Pironet en mijn 16-jarig nichtje in die regio woonden. Mijn oom werkte er in een kopermijn, maar was bijna met pensioen. Nog een paar maanden en hij zou terugkeren naar ons land."





Reddingsactie

Samen met tweeduizend andere papa's werd Marc op het vliegtuig gezet. "De omvang van het drama was toen nog niet duidelijk. Ik herinner me nog dat ik blij was dat ik naar de regio van mijn oom mocht. Ik had al veel van hem gehoord, maar nu zou ik hem persoonlijk zien. Maar in Zaïre bleek al snel dat we niet met de parachute uit het vliegtuig konden springen. Ze zouden op ons kunnen schieten. Het werd een riskante landing, waarbij we uit de achterklep van het vliegtuig moesten springen en wegrennen. In de stad zagen we de lijken van mensen liggen. Sommige waren deels opgegeten door wilde dieren. Door de hitte was de stank nauwelijks te verdragen. Ik kreeg geen nieuws van mijn familie, maar we moesten aan de slag. Uiteindelijk hebben we 2.600 mensen kunnen redden. Helaas zijn er ook 855 slachtoffers gevallen, waaronder mijn familie. Pas toen ik weer thuis was, kreeg ik het slechte nieuws te horen. Ik heb via collega's foto's gezien van mijn gesneuvelde oom, tante en nichtje. Ze waren voor hun huis gefusilleerd."





Mediclowns

Na veertig jaar zijn de herinneringen aan het drama er nog altijd. "Op zaterdag 30 juni houden we van 14 tot 17 uur met de vriendenclub van de Oud Para Commando's een opendeur in ons lokaal in de Korhoenstraat in Houthalen-Helchteren. We zullen daar foto's van die bewuste operatie 'Red Bean' laten zien. Het wordt een hulde aan mijn gesneuvelde familie. Kinderen kunnen zich uitleven op een paracommandoparcours. De opbrengst schenken we aan de mediclowns."