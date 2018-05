Zwemclub wuift Lieve Claeys uit 18 mei 2018

Zwemclub De Dolfijnen uit Zomergem heeft Lieve Claeys (76) feestelijk uitgewuifd. Ze heeft 35 jaar voor de club gewerkt, en mag gerust een monument voor de zwemsport in Zomergem genoemd worden. Ze is er bij van in de jaren tachtig. Na een sluiting van het zwembad Den Boer van zowat twee jaar, was zij destijds de grote voortrekker om van de bijna ter ziele gegane zwemclub opnieuw een bloeiende en enthousiaste vereniging te maken. De club telt bijna duizend leden. Op de foto Lieve met haar man Willy en dochter Mieke die huidig voorzitster is van De Dolfijnen.





