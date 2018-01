Zwembad minstens 5 maanden dicht RENOVATIEWERKEN DEN BOER ZULLEN 900.000 EURO KOSTEN JOERI SEYMORTIER

22 januari 2018

02u26 0 Zomergem Zwembad 'Den Boer' moet binnenkort voor minstens vijf maanden dicht voor grote renovatiewerken. Het hele project zal bijna een miljoen euro kosten. In Lievegem blijkt de toekomst van het zwembad wel gegarandeerd. "Niemand wil dat zwembad weg", klinkt het.

Het zwembad van Zomergem dateert van 1974 en is dringend aan een grondige renovatie toe. "Acht jaar geleden hebben we al eens zwaar geïnvesteerd in ons zwembad", zegt schepen van Financiën Steven Lambert (CD&V). "Toen hebben we 700.000 euro geïnvesteerd in een totale restyling van het zwembad. Dat was toen nodig, omdat onze milieuvergunning verlengd moest worden. Het was ofwel zwaar investeren ofwel het zwembad sluiten. Vandaag staan we opnieuw voor grote kosten. Deze keer zijn vooral de technische installaties dringend aan vervanging toe. We moeten betonrot aanpakken, er komt een nieuw dak boven het zwembad, de elektriciteit wordt vernieuwd, er komt extra isolatie en een nieuwe stookplaats. De werken zijn nu al geraamd op zeker 900.000 euro. We krijgen van Vlaanderen wel 149.200 euro subsidie voor de werken."





Zomermaanden

De werken zullen wellicht van mei tot oktober plaatsvinden. "Het zwembad zal vijf maanden dicht moeten. We kiezen er bewust voor om er de zomermaanden juli en augustus bij te nemen, omdat de scholen dan niet komen zwemmen en de werking van de clubs ook op een lager pitje draait. De meeste clubs zullen tijdelijk uitwijken naar zwembaden in de buurt, zoals ook acht jaar geleden gebeurd is", zegt schepen Lambert nog.





Acht jaar geleden was er in Zomergem een felle discussie over het al dan niet uitvoeren van de werken, en dus ook over het behoud van het zwembad. Die discussie was er nu veel minder. "Het zou gek zijn om ons zwembad nu te sluiten, want dan zouden de investeringen van acht jaar geleden helemaal geld in het water geweest zijn", zegt burgemeester Tony Vermeire (CD&V). "Het is ook de eerste keer dat Zomergem zo'n grote subsidie binnenhaalt. We zullen de werken bovendien ook volledig uitvoeren zonder ook maar één eurocent te lenen. De stookkosten zullen na de werken ook een pak lager liggen, waardoor we op termijn geld uitsparen."





Voor behoud

Het zwembad van Zomergem wordt vanaf 2019 het zwembad van Lievegem, en dus ook dat van Waarschoot en Lovendegem. Zien ze zo'n zware kost wel zitten in de fusiegemeenten? De huidige gemeentebesturen bevestigen ons alvast van wel. "Dit is inderdaad doorgesproken tijdens de fusieonderhandelingen. De besturen van de drie gemeenten van Lievegem zijn in ieder geval allemaal voor het behoud van het zwembad", bevestigt burgemeester Tony Vermeire nog.