Zwembad Den Boer dicht 29 mei 2018

02u40 0

Het zwembad Den Boer van Zomergem is dicht voor grote renovatiewerken die een half jaar zullen duren. Acht jaar geleden investeerde de gemeente al eens 700.000 euro voor een restyling, maar nu zijn opnieuw werken nodig. Het dak wordt vernieuwd en geïsoleerd. Ook de stookinstallatie van dertig jaar oud wordt vervangen. De kades rond het zwembad worden vernieuwd en ook het betonrot in de kuip wordt aangepakt.





De werken gebeuren bewust nu omdat de zomervakantie voor de deur staat en dat altijd de minst drukke maanden zijn voor het zwembad.





Zwemmers kunnen uitwijken naar de zwembaden van Maldegem, Aalter of Ertvelde. Nu kan je ook in Eeklo nog terecht, maar ook daar sluit het oude zwembad binnenkort. Eind juni wordt in Eeklo dan een splinternieuw zwembad geopend. (JSA)