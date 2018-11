Zowat overal gestopt, maar Jaarbeurs Zomergem toe aan 71ste editie Joeri Seymortier

07 november 2018

15u55 4 Zomergem De Jaarbeurs Zomergem houdt stand, en is komend weekend toe aan de 71ste editie.

In heel wat gemeenten zijn de jaarbeurzen opgedoekt, maar ZelFstandig Ondernemen Zomergem (ZOZ) gaat verder. Er werden meer dan 45 standhouders gevonden. De Jaarbeurs Zomergem zet al enkele jaren extra in op de inkleding van de beurs en op de algemene sfeer. Ook dit jaar wordt daar op verder gebouwd.

Binnen de Jaarbeurs wordt dit jaar ook de dertigste Autoshow georganiseerd. Er zijn acht automerken te zien: Audi, Volkswagen Seat, Skoda, Citroën, BMW, Mazda en Ford. Op drie plaatsen op de beurs wordt een horecadorp uitgebouwd. Op vrijdagavond is er een afterwork met een optreden van La Folie Jolie. Op zondagnamiddag is er ook een shuttledienst vanaf de parkings Aldi, Smatch en Okay.

De beurs is open op vrijdag 9 november van 17 tot 22 uur, op zaterdag 10 november van 14 tot 20 uur en op zondag 11 november van 11 tot 19 uur. Info: www.zozomergem.be.