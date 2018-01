Wouter Beke komt naar... Beke 02u40 0

De CD&V van Zomergem haalt nationaal voorzitter Wouter Beke naar haar nieuwjaarsreceptie. Als je in de gemeente een dorpje hebt dat Beke heet, dan moet je niet lang zoeken naar een plaats om die receptie te laten plaatsvinden: zaal De Priem in Beke. "Zo halen we Beke naar Beke", grapt burgemeester Tony Vermeire.





De nieuwjaarsreceptie wordt gehouden op zondag 28 januari om 11 uur. Alle inwoners van Zomergem worden uitgenodigd. (JSA)