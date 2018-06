WK-gekte op Markt tijdens kermis 25 juni 2018

Dubbel feest afgelopen weekend in Zomergem. Het dorp vierde kermis en er werd ook gretig gefeest voor de 5-2 overwinning van onze Duivels.





Overal in onze regio stonden zaterdagnamiddag weer grote schermen om de wedstrijd van België tegen Tunesië op het WK te zien. In Zomergem was het afgelopen weekend kermis en werd ook éénmalig een groot scherm op de Markt gezet. Honderden supporters waren in het rood gedost en kwamen supporteren. "Veel leuker voor een groot scherm in plaats van thuis voor de buis", zeiden een hoopje vrienden.





Vandaag feest Zomergem nog verder met de avondmarkt en morgenochtend is er dan de traditionele jaarmarkt.





(JSA)