Werken Spinhoutstraat duren iets langer 05 april 2018

02u51 0

De werken aan de Spinhoutstraat (N461) in Zomergem duren iets langer dan voorzien. De vrieskoude en de regen van vorige maand, spelen de aannemer parten.





"Fase 2 van de werken aan de gewestweg N461 zit in een eindfase", zegt schepen Nicholas Spinel (CD&V). "Die fase gaat over de Spinhoutstraat, een deel van Nekke en een deel van Hoetsel. Door de vrieskoude en regen van de maand maart laat de aannemer ons weten dat de timing wat opgeschoven is. In de loop van deze maand zal de asfaltlaag gegoten worden en de weg richting Hansbeke weer opengesteld worden voor het verkeer. We dringen als gemeente aan bij het Agentschap Wegen en Verkeer, en bij de aannemer, om de werken zo snel mogelijk af te ronden." Aansluitend zal men dan starten met fase drie van de werken aan de N461. Dat gaat dan over de vernieuwing van het wegdek en aanleg van de fietspaden in de Gentweg. (JSA)