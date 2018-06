Werken Kruisdreef starten maandag 07 juni 2018

De werken in de Kruisdreef in Zomergem starten vroeger dan gepland, al op maandag 11 juni.





Er wordt momenteel al tot eind juli gewerkt in de Chrysantenstraat. Begin mei zijn ook de werken gestart in de Hofbouwstraat, tussen de Azaleastraat en de Kruisdreef. Die werken zullen nog tot half september duren. Op maandag 11 juni starten de werken in de Kruisdreef, en die duren tot half oktober. Pas vanaf eind augustus zal het tweede deel van de Hofbouwstraat aangepakt worden. "De werken in de Kruisdreef hebben impact op het verkeer van en naar de Sint-Martinusschool, het Sint-Vincentiuscollege en het Sint-Lutgardiscollege", zegt schepen van Openbare Werken Nicholas Spinel (CD&V). "Wagens die de parking verlaten van Dreef 47, moeten afslaan richting Dreef. Kinderen en jongeren die met de fiets komen, komen naar school via de Azaleastraat en de parking van ons Zomerheem. Na school zullen ze ook via die weg de school verlaten. De school zorgt voor een veilige oversteek in de Azaleastraat." Vanaf 25 juni kan je de parking van Dreef 47 niet meer verlaten via de Kruisdreef. Op- en afrijden kan enkel via de Dreef. "Voor een vlot verkeer en een veilige schoolomgeving, raden we aan zoveel mogelijk met de fiets of te voet naar school te komen. Parkeren in de onmiddellijke nabijheid van de scholen zal de komende weken moeilijk zijn", zegt schepen Spinel nog. (JSA)