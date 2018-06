Wandelen in eigen dorp 12 juni 2018

02u54 0

De Vlaamse Actieve Senioren Zomergem gaan op woensdag 13 juni wandelen in eigen gemeente. Er is een wandeling van 3 en 6 kilometer. Start om 14 uur aan de Duivekeethoeve, Durmstraat 54 in Zomergem. Leden betalen 5 euro en niet-leden 7 euro, koffie en pannenkoeken inbegrepen. Inschrijven: 09/372.68.59 of vanlaere.etienne@skynet.be. (JSA)