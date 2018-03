Wagen belandt in gracht JURGEN EECKHOUT

19 maart 2018

Een wagen is zaterdagnamiddag rond 13.25 uur in de sloot beland langs de Durmenstraat in Merendree. De brandweer moest ter plaatse komen om de bestuurder uit zijn wagen te krijgen. Die werd naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeerde niet in levensgevaar. Voorlopig is het onduidelijk hoe de wagen van de baan is geraakt. De wagen werd getakeld