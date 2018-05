Vrouw die 'pestende mannen' aanvalt met naaldhak, riskeert werkstraf 05 mei 2018

"Ze bleven maar roepen: 'hey, dikke!'. Mijn cliënte heeft jarenlang gevochten tegen de kilo's, en dat ligt heel gevoelig. De stoppen sloegen door." Aan het woord is de advocaat van een vrouw die in april 2016 volledig over de rooie ging bij dancing Kokorico in Zomergem.





Ze liep op de studenten af die haar uitscholden en begon te slaan met haar naaldhak. "Ik weet zelfs niet wie ik geraakt heb", zegt ze. Het leverde een van de mannen een hersenschudding op. "Geweld is nooit de manier op een conflict op te lossen", sprak rechter Caroline Blomme gisteren.





Het parket wil een werkstraf zien voor de vrouw. Ook het slachtoffer eist een straf en een schadevergoeding, zowel esthetisch als fysiek.





De verdediging vraagt de opschorting, zodat de vrouw haar blanco strafblad kan behouden. De rechter velt een vonnis op vrijdag 25 mei. (OSG)