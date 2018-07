Vrachtverkeer weg uit Beke 18 juli 2018

02u37 0

Na Zomergem gaat ook Waarschoot voor een verbod aan vrachtverkeer in Beke en de Oude Staatsbaan. Dat moet vooral de schoolomgeving veiliger maken.





"Geen vrachtverkeer meer in Beke en Oude Staatsbaan, moet de schoolbuurt daar echt veiliger maken", zegt waarnemend burgemeester Kim Martens (CD&V). "Samen met het herinrichten van het kerkplein, het doortrekken van de Priemwegel en de nieuwe ingang van de school via de Priemwegel, zal dit echt een verschil maken. Er komt ook nog een slagboom om de Priemwegel en de achteraan gelegen parking te kunnen afsluiten bij het begin en het einde van de school." (JSA)