Vrachtverkeer weg aan school Beke 10 februari 2018

Zomergem wil de schoolomgeving in Beke veiliger maken. "We willen van het stuk straat voor de school van Beke voor en na school een schoolstraat maken", zegt burgemeester Tony Vermeire (CD&V). "Dat wil zeggen dat er daar op bepaalde momenten enkel voetgangers en fietsers welkom zijn. We willen ook de vrachtwagens weg uit de straat van de school. Daarvoor gaan we met een verbod werken. De vrachtwagens die bijvoorbeeld naar het vleesbedrijf Ter Beke moeten, kunnen gerust langs de andere kant rijden." (JSA)