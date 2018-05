Vlas viert moeder en vader 16 mei 2018

De Vlaamse Actieve Senioren Zomergem organiseren op vrijdag 18 mei een moeder- en vaderdagviering. Er is een koffietafel om 14 uur in 't Schaapstuk, Luitenant Dobbelaerestraat 14c in Zomergem. Leden betalen 5 euro en niet-leden 7 euro.





Inschrijven: 09/372.50.22. (JSA)