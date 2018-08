Vlammenzee beschadigt brouwershuis RESTAURATIEPLANNEN VALLEN IN WATER DOOR BRAND SAM OOGHE

31 augustus 2018

02u30 0 Zomergem Net nu er na jaren van twijfel concrete restauratieplannen aan zaten te komen, is het brouwershuis in Zomergem zwaar beschadigd geraakt door een brand. Wellicht gaat het om kwaad opzet.

Voor de bewoners van de Dekenijstraat was het in de nacht van woensdag op donderdag even schrikken: het huis Verdeghem, beter bekend als het brouwershuis, stond er in brand. De brandweer kwam ter plaatse en had het vuur relatief snel onder controle - al konden de pompiers niet blussen vanuit de Dekenijstraat zelf, door de ommuring van het huis. Het vuur werd langs de zijkant aangevallen, onder meer vanuit een hoge kraan. Door het optreden van de pompiers sloeg de brand niet over. Er vielen ook geen slachtoffers.





De schade is groot. Meer dan de helft van het dak is uitgebrand, en ook binnenin is de ravage aanzienlijk. De brand is een streep door de rekening van het stadsbestuur, dat na jaren een nieuwe bestemming gevonden had voor het gebouw. Het huis is zo'n honderd jaar oud, maar staat al jaren leeg. In 2010 nog gaf toenmalig Vlaams minister Geert Bourgeois (N-VA) een sloopvergunning voor het huis, maar het gebouw bleef staan. De bouw van enkele assistentiewoningen werd in 2017 nog afgekeurd door het college.





Herstel mogelijk?

"Dit voorjaar zaten we samen met de ontwikkelaar en een studiebureau om te kijken hoe we de site konden ontwikkelen", reageert burgemeester Tony Vermeire. "Eind juni kwam er een compromisvoorstel waarbij het brouwershuis gerestaureerd zou worden, gecombineerd met enkele rijwoningen, met behoud van de ommuring en omgeven door groen." De ontwikkelaar was dit voorstel nog aan het bekijken, maar de burgemeester benadrukt dat beide partijen met het restauratieplan dicht bij een oplossing zaten. "Deze brand doorkruist die plannen, natuurlijk. Het valt immers maar af te wachten of de schade niet té groot is om het nog te kunnen herstellen", aldus burgemester Tony Vermeire.





Kwaad opzet

De branddeskundige die door het parket aangesteld werd, ziet sterke aanwijzingen voor kwaad opzet. Wellicht is de brand dus aangestoken. "Ik ben daarover bijzonder kwaad, maar ik heb het volste vertrouwen in de recherche en het parket om de daders op te sporen en passend te straffen", zegt de burgemeester. "Ik ben geschokt door deze brute daad. De toekomst van het gebouw? Het is nog te vroeg om daarover veel te vertellen. Laten we eerst bekomen. De timing blijft bijzonder jammer, na al onze moeite en nu het akkoord er zat aan te komen. Ik blijf dromen van een oplossing met woongelegenheid en veel groen, met respect voor de ommuring, die het sluitstuk vormt van onze mooie dorpskern", alvast burgemeester Vermeire.