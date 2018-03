Vette Veemarkt blijft hoogdag voor dorp 26 maart 2018

De Vette Veemarkt van Zomergem heeft gisteren weer een pak volk naar het dorp gelokt. Het blijft een hoogdag voor Zomergem.

Het was de 151ste editie van de Vette Veemarkt en daarmee is de veemarkt ook de laatst overgebleven veemarkt van het land. Maar naast het verhandelen van de dikbillen is het vooral de gezinsanimatie in de rand die het volk lokt.





"Dit is en blijft een hoogdag voor Zomergem. Iedereen komt buiten, er wordt gepraat, gelachen en iets gedronken. Meer dorpsgevoel kan je niet hebben dan op de Vette Veemarkt", zeiden enkele feestvierders.





Zomergem heeft een lange traditie met de veemarkt. Maar wat volgend jaar met de fusie Lievegem? "De traditie van de Vette Veemarkt is er zeker één die ook in de nieuwe fusiegemeente blijft bestaan", klinkt het bij het feestcomité.





